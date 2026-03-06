Едва на 48 си отиде Николай Пръвчев – журналист и специалист в тениса

На 48-годишна възраст почина журналистът Николай Пръвчев, съобщи БТА. Той беше един от най-големите експерти в областта на тениса у нас.

Пръвчев започва работа в БТА през зимата на 1998 година, където работи до 2005-а. Освен с отличното си познаване на тениса, той беше известен и с голямата си страст към футбола, като през целия си живот остава верен привърженик на Локомотив София.

Завършил Немската езикова гимназия в София и дипломиран филолог, Николай Пръвчев постепенно се утвърждава като един от най-опитните администратори в българския тенис. През годините заема редица ключови позиции в Българската федерация по тенис – от отговорник по комуникациите и връзките с медиите до административен директор, технически директор и генерален секретар.

Той е основен организатор на десетки тенис турнири от различен ранг, включително надпревари от сериите ATP и WTA. След като напуска федерацията, започва работа в Тенис клуб „Дема”, където работи до последно.

Поклонението ще се състои на 8 март (неделя) от 13:00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Поклон пред паметта му!