Антъни Генов се класира за финала на двойки в Гърция

  • 6 март 2026 | 20:54
Антъни Генов се класира за финала на двойки на турнира по тенс на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд от 56 700 евро.

Българинът и партньорът му Фин Бас (Великобритания) победиха на полуфиналите британците Конър Томсън и Марк Уайтхаус с 6:4, 6:2. Срещата продължи 1 час и 27 минути.

В спор за титлата утре Генов и Бас ще се изправят срещу Якопо Беретини (Италия), брат на Матео Беретини, и Кимер Копеянс (Белгия).

Българинът заработи 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица заема 245-о място.

