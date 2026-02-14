Еванс води в рали "Швеция", Паяри настига Кацута в топ 3

В началото на съботния ден на рали "Швеция" Елфин Еванс изоставаше от съотборника си в Тойота Такамото Кацута с 2,8 секунди. Кацута обаче изпитваше затруднения със сцеплението и ритъма, което позволи на уелсеца да се откъсне напред през втората сутрин на надпреварата.

Във всички отсечки днес Еванс записа класирания в топ 4 и прецени перфектно ситуацията при разпределението на силите, докато вниманието се насочи към битката зад него.

Еванс отново поведе в рали „Швеция“, Солберг гони третото място

В първата отсечка днес Оливър Солберг изпревари двата автомобила на Хюндай, карани от Есапека Лапи и Адриен Фурмо, след което насочи усилията си към третия в класирането Сами Паяри. Финландецът обаче отговори в следобедните часове, като спечели два от четирите етапа и увеличи преднината си пред Солберг от 24 на 33 секунди.

Това от своя страна оказа натиск върху Кацута, който има само 12,1 секунди аванс пред Паяри и изостава с 13,3 секунди от лидера Еванс. Въпреки това Кацута не се е отказал от битката за победата.

Такамото Кацута свали Елфин Еванс от първото място в рали "Швеция"

„Остава още един ден. Не съм особено доволен от днес, но ще разберем какво не беше наред и определено ще дам най-доброто от себе си утре“, заяви Така.

На въпроса дали Кацута може да го настигне в неделя, Еванс отговори: „Тази сутрин очевидно беше доста добра, но следобедът беше малко по-смесен. Грижата за гумите може би не е моята специалност, но все пак беше чист следобед.“

Паяри добави: „Опитвам се, да кажем, поне да окажа лек натиск върху Така, но той също е доста бърз. Така че не е никак лесно.“

„Поне вече сме на четвърто място, което е нещо, но не е там, където искам да бъда. Знаех, че третото място ще е трудно достижимо, но поне сме четвърти“, призна Солберг.

Лапи остава водещият пилот на Хюндай на пета позиция, като успешно отби атаките на Фурмо, който показа по-добро темпо след някои промени в настройките в обедната сервизна зона. Французинът се опитва да „оптимизира нещата за „Супер неделя“, точно както направихме в Монте Карло“, но влиза в последния ден, носещ точки, само на 8,2 секунди зад Лапи в общото класиране.

Тиери Нювил е твърдо на седмо място, но имаше по-добър ден в сравнение с петък, който определи като най-трудния момент в кариерата си. Той е пред двойката на M-Спорт Джон Армстронг и Джош Макърлийн, като Армстронг впечатли в 13-ия специален етап, където завърши пред двама от пилотите на Хюндай.

Лидерът в категория WRC2 Рупе Корхонен (Тойота) допълва челната десетка, с 16,6 секунди преднина пред своя съперник Теему Сунинен (Тойота).

