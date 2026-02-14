Еванс отново поведе в рали „Швеция“, Солберг гони третото място

Миналогодишният победител в рали „Швеция“ Елфин Еванс (Тойота) си върна първото място в генералното класиране още в първата съботна отсечка – уелсецът записа първо време и изпревари с 7,2 секунди съотборника си Такамото Кацута, което го направи лидер с аванс от 4,4 секунди.

В следващите две отсечки до обедната сервизна зона атаката на Еванс продължи, като той увеличи аванса си пред Кацута на 16,1 секунди. Елфин се оплака, че трудно намира ритъма на каране в изцяло заледените етапи, а Кацута призна, че няма обяснение за промяната в поведението на колата му, въпреки че по нея не е променяно нищо от вчера насам.

Битката за третото място също е между пилоти на Тойота – третата позиция се заема от Сами Паяри, който е преследван от победителя от рали „Монте Карло“ Оливър Солберг. Младият швед излезе от шесто на четвърто място в първата отсечка днес, след това спечели третия етап за деня и е на 24 секунди от Паяри. Сутринта авансът на Сами беше почти 29 секунди, така че той не е загубил много време днес.

Най-напред от пилотите на Хюндай е Есапека Лапи, който е пети, на 10 секунди от Солберг, но за момента не успява да отговори на темпото на Оливър. Адриен Фурмо и Тиери Нювил са шести и седми, следвани от Джон Армстронг (М-Спорт Форд), който е 8-и.

В WRC2 начело е Рупе Корхонен (Тойота), който води с 16,1 секунди пред сънародника си Теему Сунинен (Тойота). Тук Корхонен също трудно се откъсва напред, като започна деня с аванс от 10,2 секунди пред Теему.

Следобед програмата включва още 4 отсечки – вторите минавания на сутрешните етапи плюс късия „Умео Спринт“.

Taka and Aaron lead by 2.8s heading into Saturday 👏#WRC | #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/ltrNAad2u3 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) February 13, 2026

Снимки: Imago