Ратко: Направихме качествен мач, не се страхуваме от ЦСКА

Наставникът на Славия Ратко Достанич даде мнението си след загубата с 1:2 срещу Арда (Кърджали) в efbet Лига. "Белите" изпуснаха точката на "Арена Арда" в 88-ата минута.

"Днес направихме много качествен мач, имахме доста положения, имаше хъс и старание, имаше всичко. Арда е много добър отбор, тактически стоят много добре. Имахме пет-шест положения и не вкарахме гол. Това би била моята забележка към футболистите. Казах им да вдигнем главата, имаме други трудни мачове. Трябва да анализираме защо пропускаме голове, още много работа имаме. По принцип съм доволен, показахме характер след мача с Локомотив (Пловдив). Избрали сме да играем с по-млади, за мен беше лесно да вземем опитни футболисти, да си пазя гърба, но нашата политика е друга.

Искаме да налагаме младите, и по-опитни футболисти могат да грешат. Това е. Кристиян Стоянов? Жалко е, опитахме се да го върнем, той е лидер, не искаме да бързаме, дано се върне възможно най-бързо. Не съм доктор, но са ми казали най-малко още 15 дни. Жордан Варела от понеделник ще влезе в групата, той е качествен защитник, може да помогне на отбора. Не се страхуваме от нито един отбор, имаме характер. Знам, че в ЦСКА има еуфория, честитя им, но не се страхуваме. Ако можем да вземем някоя точка, още по-хубаво", заяви сръбският специалист.