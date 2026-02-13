Популярни
  Атанас Апостолов: Винаги ни е трудно в Димитровград, важно е да започнем с победа

  • 13 фев 2026 | 10:51
  • 271
  • 0

Розова долина (Казанлък) играе утре в Димитровград с едноименния тим. Срещата е от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Винаги ни е трудно в Димитровград. Очаквам сега да е още по-тежко. Съперникът ще направи всичко по силите си за трите точки. Подготвяме се за това. Зависи и от времето. Ако теренът е тежък ще преобладава борбата за сметка на футбола. Трябва да сме максимално мобилизирани и пределно концентрирани 90 минути. Смятам, че сме по-добрия отбор. Важно е да започнем с победа“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.

