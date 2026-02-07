Популярни
»
  Sportal.bg
  Аксаково
  • 7 фев 2026 | 18:02
Десет от Аксаково повалиха Рилци

В Аксаково, едноименния тим се наложи с 2:0 над Рилци (Добрич) в отложена среща от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига. Новото попълнение Калоян Тодоров осигури успеха с попаденията си. Домакините доиграха последната третина от двубоя с намален състав. Тодоров стреля от 30 метра и топката се укроти в мрежата на добричкия тим в 41-ата минута. В 51-ата, Тодоров вкара и от фаул. Десетина минути по-късно съотборника му Калоян Цветков репликира съдията и беше отстранен с втори жълт и червен картон. Гостите взеха инициативата и до края атакуваха, но без успех.

