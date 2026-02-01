Популярни

Осем нови в Аксаково

  • 1 фев 2026 | 18:43
  • 241
  • 0
Осем нови в Аксаково

17-годишния вратар Иван Янулов, Емануил Генов, Евгени Стоянов, Калоян Кунчев, Александър Трендафилов Никола Георгиев, Мартин Монев, Калоян Тодоров ще играят за едноименния тим на Аксаково през пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Тодоров е най-известното име в селекцията. Той идва втородивизионния Локомотив (Горна Оряховица). Освен споменатите, в клуба очакваме завръщането на още двама футболисти. През месец март след близо три месеца отсъствие поради контузия ще видим отново Ивайло Димитров. А след като завърши своето обучение в София, в тима ще пристигне и вратарят Иван Атанасов. Също така Десислав Дяков отново влиза в ролята на играещ помощник-треньор и ще се включва в случай на много трудни моменти за отбора.

