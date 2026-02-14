Тежка задача за Академик в Самоков, интригуващ сблъсък в Шумен

21-ият кръг на Sesame Национална баскетболна лига продължава с два мача днес.

В 17:00 часа Шумен посреща в зала "Младост" Миньор 2015 с надеждата за трета победа от началото на сезона. С една повече от шуменци е в момента тимът на Левски, докато Миньор (7-11) ще се опита днес да се върне в Топ 8.

В 19:00 часа Рилски спортист приема в Самоков Академик Бултекс 99. Шампионите ще се опитат да се изравнят на върха по показатели с Балкан, който към момента е с баланс 16-3, след като в петък помете в Ботевград Берое Стара Загора. Пловдивчани пък заемат осма позиция в класирането със 7 победи и 11 загуби.