  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Очаквайте на живо: Голямо дерби и още интересни двубои в Евролигата тази вечер

  • 6 март 2026 | 18:25
  • 448
  • 0
С четири мача продължава днес 30-ият кръг на Евролигата. Програмата започва с двубоя Анадолу Ефес - АСВЕЛ Вильорбан от 19:30 часа българско време.

В 21:00 часа Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър посреща в Белград Байерн Мюнхен.

В 21:15 часа е гръцкото супердерби между Олимпиакос и Панатинайкос в Пирея, което за съжаление ще премине без участието на Александър Везенков, тъй като той продължава да се възстановява от контузи в кръста.

В последния за деня мач Баскония излиза срещу Париж от 21:30 ч.

