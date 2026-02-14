Популярни
Рилски спортист не допусна изненада срещу Академик

  14 фев 2026
Рилски спортист се наложи над Академик Бултекс 99 с 96:68 (24:14, 27:25, 20:14, 25:15) като домакин в „Арена Самоков“ в двубой от 21-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Шампионите удължиха победната си серия и постигнаха общо 16-и успех от началото на сезона, с който се изравниха по точки с лидера Балкан, докато отборът от Пловдив, който имаше 7 победи в предишните си срещи, допусна общо 12-а загуба.

За двата състава това бе генерална репетиция преди Финалната осмица за Купата на България при мъжете, като те ще излязат отново един срещу друг в четвъртфинален мач на 19 февруари в „Арена Ботевград“.

Рилски спортист имаше превъзходство през целия мач срещу Академик Бултекс 99, като още на почивката натрупа солиден аванс – 51:39. И през второто полувреме пловдивчани отстъпваха срещу шампионите. След 30 минути игра баскетболистите на Рилски спортист водеха със 71:53 и до края срещата се доиграваше.

Джонатан Дейвис реализира 15 точки, 2 борби и 2 асистенции за домакините, а Алън Арнет се отличи с 12 точки, 5 борби и 3 асистенции.

Васил Бачев отбеляза 18 точки за гостите, докато Джакуез Йоу завърши със 17 точки и 9 борби.

Снимка: Sesame НБЛ

