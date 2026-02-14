Популярни
Миньор 2015 с важна победа в Шумен

  • 14 фев 2026 | 19:47
Миньор 2015 с важна победа в Шумен

Миньор 2015 надигра Шумен с 91:86 (22:22, 26:18, 18:22, 25:24) като гост в зала "Младост" в Шумен в среща от 21-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. С успеха баскетболистите от Перник прекъснаха негативната си серия и постигнаха осма победа от началото на сезона, докато Шумен претърпя второ поредно и общо 16-о поражение.

По-добра втора четвърт донесе преднина от 48:40 в полза на гостите в края на първото полувреме, но след почивката домакините намалиха пасива си до 4 точки - 62:66 преди последната четвърт. Миньор 2015 поведе с 80:73 при оставащи четири минути и половина, но серия от 8 безответни точки за тима на Шумен доведоха до обрат - 81:80 три минути преди края на мача. В оставащото време отново имаше размяна на водачеството, но Миньор 2015 стигна до победата след точни наказателни удари на Денис Григоров и Игор Кесар.

Игор Кесар беше най-резултатен за перничани с 26 точки, 8 борби и 5 асистенции. Лазар Станкович завърши с 22 точки и 3 борби, а рожденикът Лъчезар Тошков добави 15 точки, 7 борби и 4 асистенции.

За състава на Шумен Костадин Лазаров се отчете с 23 точки, но направи и 10 грешки, а Джейлън Барр оформи "дабъл-дабъл" от 21 точки и 13 борби, като записа и 9 асистенции.

Сега предстои Финалната осмица за Купата на България при мъжете в „Арена Ботевград“, като от двата тима само Миньор 2015 се класира за участие и на 20 февруари ще се изправи в четвъртфиналите сблъсък срещу Черно море Тича.

Снимка: Sesame НБЛ

