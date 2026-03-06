Популярни
Потвърдено! Джейсън Тейтъм се завръща в мача срещу Далас

  • 6 март 2026 | 22:47
  • 287
  • 0
Потвърдено! Джейсън Тейтъм се завръща в мача срещу Далас

Суперзвездата на Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм официално е на разположение за двубоя срещу Далас Маверикс в петък и ще направи своя дебют за сезона в TD Garden. Крилото вече е напълно възстановен от контузията в ахилеса, която получи по време на първия кръг на плейофите през миналия сезон срещу Ню Йорк.

В последните седмици 28-годишният баскетболист постепенно увеличаваше натоварванията на игрището и участваше в тренировъчни мачове със своите съотборници.

Очаква се Тейтъм да бъде подложен на стриктно ограничение на игровите минути. Малко вероятно е той да играе повече от 15-20 минути на мач през първите няколко седмици след завръщането си.

Завръщането на Тейтъм се случва по-малко от 300 дни, след като той скъса ахилесовото си сухожилие. От Селтикс предприемат предпазлив подход, за да защитят своята звезда, която остава ключова фигура в стремежа им за силно представяне в плейофите.

За сравнение, гардът на Пеликанс Дежонте Мъри също се завърна след контузия в ахилеса, но той беше ограничен до 25 минути на мач, след като пропусна 389 дни – почти 100 дни повече от Тейтъм.

Преди това звездата на Бостън Селтикс беше обявен като "под въпрос" заради проблем с десния глезен, но отборът официално потвърди, че той ще играе срещу Далас Маверикс.

Снимки: Gettyimages

