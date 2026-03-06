Популярни
  4. Майк Джеймс се извини публично за избухването си след загубага от Фенербахче

  • 6 март 2026 | 18:22
  • 319
  • 0
Голямата звезда на Монако Майк Джеймс поднесе публично извинение за това, че блъсна съотборника си Ели Окобо след разгорещен спор между двамата. Инцидентът се случи след загубата на отбора в 30-ия кръг на Евролигата в Истанбул от Фенербахче, като американецът призна, че е позволил на емоциите да му повлияят.

"Твърдо вярвам, че щом нещо се е случило публично, то трябва да бъде адресирано публично", написа първоначално Джеймс в социалната мрежа "X".

"Затова, това е моето публично извинение за начина, по който се държах в края на мача вчера", добави 35-годишният гард. "На моя брат Ели и на семейство Окобо, извинявам се. Това е срамно за всички ни и определено трябваше да подходя по различен начин, а не да позволявам на емоциите да надделеят", написа още плеймейкърът.

Конфронтацията между Джеймс и Окобо се състоя в центъра на игрището веднага след финалната сирена, когато изходът от мача вече беше ясен. След кратка размяна на реплики Джеймс загуби самообладание и избута френския гард към група играчи, които стояха наблизо. Наложи се бързата намеса на околните, за да бъдат разделени двамата съотборници.

След случката разгневеният американец отказа да поздрави съперниците и се прибра директно в съблекалнята, докато Окобо остана на терена, за да изпълни това "задължение".

Непосредствено след инцидента Джеймс публикува кратко съобщение в социалните мрежи: "#blamemj" (обвинете мен).

В четвъртък вечер отборът, воден от Василис Спанулис, загуби със 70:88 от Фенербахче в Истанбул.

Това беше седма загуба за Монако в последните осем мача, след която тимът се свлече до 10-о място във временното класиране с баланс от 16 победи и 14 загуби.

Снимки: Imago

