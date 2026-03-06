Майк Джеймс се извини публично за избухването си след загубага от Фенербахче

Голямата звезда на Монако Майк Джеймс поднесе публично извинение за това, че блъсна съотборника си Ели Окобо след разгорещен спор между двамата. Инцидентът се случи след загубата на отбора в 30-ия кръг на Евролигата в Истанбул от Фенербахче, като американецът призна, че е позволил на емоциите да му повлияят.

"Твърдо вярвам, че щом нещо се е случило публично, то трябва да бъде адресирано публично", написа първоначално Джеймс в социалната мрежа "X".

I’m a firm believer it happened in public then it should be addressed in public. — Mike James (@TheNatural_05) March 6, 2026

So this is my public apology for how i handled the end of the game yesterday. To my brother Elie and the Okobo family i apologize. It’s embarrassing for us all and i definitely should have handled it differently and let my emotions get the best of me. — Mike James (@TheNatural_05) March 6, 2026

"Затова, това е моето публично извинение за начина, по който се държах в края на мача вчера", добави 35-годишният гард. "На моя брат Ели и на семейство Окобо, извинявам се. Това е срамно за всички ни и определено трябваше да подходя по различен начин, а не да позволявам на емоциите да надделеят", написа още плеймейкърът.

Конфронтацията между Джеймс и Окобо се състоя в центъра на игрището веднага след финалната сирена, когато изходът от мача вече беше ясен. След кратка размяна на реплики Джеймс загуби самообладание и избута френския гард към група играчи, които стояха наблизо. Наложи се бързата намеса на околните, за да бъдат разделени двамата съотборници.

Mike James shoved Elie Okobo after the final buzzer in the Monaco–Fenerbahce game 😳pic.twitter.com/NTY4onI1PX — BasketNews (@BasketNews_com) March 5, 2026

След случката разгневеният американец отказа да поздрави съперниците и се прибра директно в съблекалнята, докато Окобо остана на терена, за да изпълни това "задължение".

Непосредствено след инцидента Джеймс публикува кратко съобщение в социалните мрежи: "#blamemj" (обвинете мен).

В четвъртък вечер отборът, воден от Василис Спанулис, загуби със 70:88 от Фенербахче в Истанбул.

Това беше седма загуба за Монако в последните осем мача, след която тимът се свлече до 10-о място във временното класиране с баланс от 16 победи и 14 загуби.

Снимки: Imago