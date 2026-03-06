Майк Джеймс се извини публично за избухването си след загубага от Фенербахче

Голямата звезда на Монако Майк Джеймс поднесе публично извинение за това, че блъсна съотборника си Ели Окобо след разгорещен спор между двамата. Инцидентът се случи след загубата на отбора в 30-ия кръг на Евролигата в Истанбул от Фенербахче, като американецът призна, че е позволил на емоциите да му повлияят.
"Твърдо вярвам, че щом нещо се е случило публично, то трябва да бъде адресирано публично", написа първоначално Джеймс в социалната мрежа "X".
"Затова, това е моето публично извинение за начина, по който се държах в края на мача вчера", добави 35-годишният гард. "На моя брат Ели и на семейство Окобо, извинявам се. Това е срамно за всички ни и определено трябваше да подходя по различен начин, а не да позволявам на емоциите да надделеят", написа още плеймейкърът.
Конфронтацията между Джеймс и Окобо се състоя в центъра на игрището веднага след финалната сирена, когато изходът от мача вече беше ясен. След кратка размяна на реплики Джеймс загуби самообладание и избута френския гард към група играчи, които стояха наблизо. Наложи се бързата намеса на околните, за да бъдат разделени двамата съотборници.
След случката разгневеният американец отказа да поздрави съперниците и се прибра директно в съблекалнята, докато Окобо остана на терена, за да изпълни това "задължение".
Непосредствено след инцидента Джеймс публикува кратко съобщение в социалните мрежи: "#blamemj" (обвинете мен).
В четвъртък вечер отборът, воден от Василис Спанулис, загуби със 70:88 от Фенербахче в Истанбул.
Това беше седма загуба за Монако в последните осем мача, след която тимът се свлече до 10-о място във временното класиране с баланс от 16 победи и 14 загуби.
Снимки: Imago