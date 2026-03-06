Популярни
  Очаквайте на живо: Цървена звезда - Байерн Мюнхен

  • 6 март 2026 | 20:40
  • 517
  • 0
Цървена звезда приема в Белград тази вечер от 21:00 часа българско време Байерн Мюнхен в среща от 30-ия кръг на Евролигата. Българският национален гард Коди Милър-Макинтайър и съотборниците му в сръбския гранд са на шесто място във временното класиране с баланс 17-12. Баварците са 15-и с 12 успеха и 17 поражения.

Треньорът на Цървена звезда Саша Обрадович най-вероятно няма да може да разчита единствено на трайно контузения Айзея Кенан. Рокас Йокубайтис и Елиас Харис със сигурност няма да са на разположение на наставника Светислав Пешич, а под въпрос е Камал Болдуин.

Снимки: Imago

