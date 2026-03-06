Популярни
Йокич сподели нещо интересно от детството си

  • 6 март 2026 | 19:28
Йокич сподели нещо интересно от детството си

В интервю за предаването "X&O’s Chat" суперзвездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич разкри, че контактът му с кръчмите и таверните в родината му е започнал от 10-годишна възраст, под ръководството на баща му.

Йокич обясни, че макар днес това да звучи странно, той е благодарен за тези преживявания. В тази среда, която баща му смятал за "институция", малкият тогава Никола научил правилата на поведение, как да поръчва, как да се обръща към сервитьорите и дори как да управлява напрежението на момента.

"За мен компанията на масата е най-важната част от празника. Ходех в кръчмата с баща ми, когато бях на 10 години. Сега това може да звучи лошо, но съм благодарен за това. Иска ми се хората да се държат в кръчма като баща ми.

Научих песни, как да се държа, как да поръчвам напитки, как да викам сервитьора, какви напитки да пия, как да действам, след като счупиш чаша. Баща ми никога не е чупил чаша, но аз го правех много пъти", сподели 31-годишният сръбски център.

Снимки: Gettyimages

