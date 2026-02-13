Силен Венислав Антов със 17 точки, Туркоа изпусна победа във Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа записаха нова победа във Франция. Антов и съотборниците му биха проблеми у дома Ница с 3:0 (25:23, 25:19, 25:23) в мач от 21-ия кръг на местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред около 1200 зрители в зала "Пиер Дюмортие".

По този начин Туркоа остава на 3-о място във временното класиране с 46 точки след 17 победи и 4 загуби. В следващия 22-и кръг тимът на Венислав Антов е гост на коравия отбор на Тулуза. Двубоят е в четвъртък (19 февруари) от 21,00 часа българско време.

Вени Антов изигра поредния си отличен мач за Туркоа и бе най-полезен със 17 точки (1 блок, 1 ас и 62% ефективност в атака - +11) за победата.

Том Лейвин добави още 15 точки (3 аса, 57% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +11) за успеха.

За тима на Ница Давид Дулски реализира 19 точки (3 блока, 1 ас и 52% ефективност в атака - +12), а Шей Либърмън се отчете с 11 точки.