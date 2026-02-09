Венислав Антов вече е реализатор №2 във Франция с 411 точки

Световният вицешампион с България Венислав Антов се изкачи на второ място в класацията за реализатори във Франция.

В последния двубой на своя Туркоа Венислав Антов заби 30 точки, но въпреки това успеха в двубоя спечели Кан с 3:2.

Страхотен Венислав Антов с 30 точки, Туркоа изпусна победа във Франция

Венислав Антов вече има в актива си 411 точки, с които заема второ място.

Лидер е Ник Вуянович от Тур с 442 точки.

Трети е полякът Давид Дулски от Ница с 399 точки, а реализатор №1 на миналия шампионат на родната efbet Супер Волей Василий Молотков (Пари Волей) е четвърти с 390 точки.