  Волейбол
  2. Волейбол
  Страхотен Венислав Антов с 30 точки, Туркоа изпусна победа във Франция

Страхотен Венислав Антов с 30 точки, Туркоа изпусна победа във Франция

  • 8 фев 2026 | 20:49
  • 500
  • 0

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа изпуснаха страхотна възможност да запишат нова победа във Франция и допуснаха втора поредна загуба. Антов и съотборниците му поведоха с 2:0, но в крайна сметка отстъпиха с 2:3 (26:24, 25:19, 21:25, 23:25, 12:15) като гости на Кан в последния мач от 20-ия кръг на местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред над 700 зрители.

Така Туркоа остава на 3-о място във временното класиране с 43 точки след 16 победи и 4 загуби. В следващия 21-и кръг тимът на Венислав Антов е домакин на Ница. Срещата е в петък (13 февруари) от 21,00 часа българско време.

Вени Антов изигра поредния си много силен мач за Туркоа и бе над всички с 30 точки (1 ас и 52% ефективност в атака - +18).

Игнасио Луенгас (3 блока, 34% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +3) и Симон Рьориг (5 блока!, 2 аса и 62% ефективност в атака - +11) добавиха по още 15 точки, но и това не помогна за успеха.

За домакините от Кан канадският национал Ксандър Кетжински реализира 23 точки (1 блок, 3 аса и 48% ефективност в атака - +13). Жоао Родригеш Нолето се отчете с 14 точки (1 блок, 1 ас, 39% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +8) за победата.

