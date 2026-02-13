Мирослав Живков: Не ни се получи играта

Наставникът на Берое 2016 (Стара Загора) Мирослав Живков коментира след категоричната загуба от шампиона Левски София с 0:3 гейма в дербито на 16-ия кръг в efbet Супер Волей, че генерално не им се е получила играта.

"Левски игра силно в тяхната зала. Но генерално смятам, че трябва да потърсим причините при нас и, ако нещо трябва да се промени, е при нас. Когато се появи един много силен сервис като на Скримов, днес целият отбор на Левски изпълняваше добър сервис, но на Скримов беше в преломния момент за нас - успя да затвори първия гейм в тяхна посока. Но има и нещо друго - играхме с висок процент в атака, но директните грешки на посрещане натежаха доста. Така че, трябва да потърсим по-добрия си сервис. Имаме отсъстващ един основен състезател - Мартин Мечкаров, но това в никакъв случай не трябва да е оправдание, защото смятам, че имаме достатъчно хора в отбора, които можеха да променят нещата чисто ментално", коментира Живков пред камерата на Sportal.bg.

"Трудно е, когато загубиш един основен състезател, по простата причина, че го губим не само за мач, а и за тренировъчен процес през седмицата. И това прави нещата още по-трудни. Ние сме един от водещите отбори като организация, като начин на игра, като отборна игра, но в края на краищата днес първия гейм бе спечелен от Левски от индивидуални изпълнения. След това диагоналът им Вайзиг също игра много силно. Сервисът на Левски беше нещото, което направи мача много труден за нас, но генерално нямаше да се случи това, ако ние сервирахме по начина, по който сервираме и блокирахме по начина, по който блокираме. Има върху какво да работим през следващата седмица."

"Казах го и преди малко, това нещо, което не ми хареса е начина, по който влязохме в мача. Смятам, че когато имаме контузен състезател, когато имаме проблеми в отбора като лекуване на контузии и т.н., това трябва да те амбицира и да влезеш в мача изключително агресивно и всеки да даде 110% от себе си, за да компенсираме тези липси. Това не успяхме да направим днес", каза още треньорът на Берое.

