Левски разгроми Берое в efbet Супер Волей

  • 13 фев 2026 | 20:55
  • 519
  • 0

Шампионът Левски София разгроми Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 (25:19, 25:15, 25:14) в мач от 15-ия кръг на efbet Супер Волей.

“Сините” бяха по-добри във всички елементи на играта и стигнаха до заслужена и категорична чиста победа.

Тимът, воден от Николай Желязков, записа 13 победа, като с 2 загуби и 37 точки е втори във временното класиране на шампионата.

6 Левски 3:0 Берое

С това левскарите дишат сериозно във врата на първенеца Локомотив-Авиа, който е с 13 победи, 1 загуба и 37 точки, но и мач по-малко.  

6 Левски 3:0 Берое

От своя страна съставът на Берое 2016 отбеляза шеста загуба, като с 8 победи и 24 точки запазва пето място в таблицата.  

6 Левски 3:0 Берое

Лазар Бучков стана най-резултатен за Левски с 16 точки (4 аса, 4 блока, 73% ефективност в атака - +14).

Тодор Скримов (4 аса, 2 блока, 40% ефективност в атака, 67% позитивно посрещане - +7) и Юлиан Вайзиг (4 аса, 35% ефективност в атака - +4) добавиха по 10 точки.

Велизар Чернокожев бе най-резултатен за Берое с 11 точки (65% ефективност в атака - +5).

6 Левски 3:0 Берое

ЛЕВСКИ СОФИЯ - БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 3:0 (25:19, 25:15, 25:14)
ЛЕВСКИ: Стоил Палев 3, Юлиан Вайзиг 10, Тодор Скримов 10, Гордан Люцканов 8, Лазар Бучков 16, Светослав Гоцев 3 - Димитър Добрев-либеро (Адриан Ганев 1, Никола Константинов 1, Петко Петков, Мартин Татаров, Димитър Пейчинов)
Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ
БЕРОЕ: Рангел Витеков, Велизар Чернокожев 11, Джеси Деланси 5, Пламен Шекерджиев 9, Мехде Бентахер 7, Иван Латунов 4 - Петър Каракашев-либеро (Бранислав Ханушек, Николай Манчев, Георги Тонев, Павел Дженев, Никола Градинаров)
Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.

Снимки: Борислав Цветанов

