  Николай Желязков: Бяхме на ниво през целия мач

Николай Желязков: Бяхме на ниво през целия мач

  • 13 фев 2026 | 21:40
  • 362
  • 0

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков бе видимо доволен след категоричната победа над Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 гейма в дербито на 16-ия кръг в efbet Супер Волей.

"Смятам, че заслужено спечелихме днешната среща. Доминирахме през цялото време. Има настроение в отбора и то се вижда на терена. Показахме един добър волейбол, на много високо ниво във всички елементи. Бяхме изключително добри на начален удар днес, но и генерално в играта си като цяло - бяхме добре и на блокада, стояхме добре на посрещане, в дистрибуцията на играта, в защита извадихме много топки. Генерално показахме един волейбол на високо ниво", сподели Желязков пред камерата на Sportal.bg.

"Отборът на Берое е един от най-добрите на блокада в нашето първенство, има много добри изпълнители и добри централни блокировачи. Да, днес смятам, че нашите централни се справиха по-добре от техните и Лазар (б.р. Бучков) заслужено спечели тази награда за MVP. В нашия отбор винаги има много хора, които могат да я спечелят, но днес Лазар беше наистина много добре и на блокада, и в атака и на начален удар и игра много добре."

"Със сигурност е много позитивно, че младите влязоха в игра. Но тук нещата стоят така - ние трябва да печелим първо. Иска ми се да пускам всички, но с презумцията, че винаги трябва да печелим. Така че, когато има такива моменти е хубаво да влизат, но те трябва да показват и добри резултати. Позитивното е, че на тренировки започват да дават все повече и по-добре да играят, което пък ми дава спокойствието да ги пускам повече, но този процес е взаимен. Със сигурност ще бъде нещо много полезно и за плейофната фаза и до края на редовния полусезон, за да може някои от състезателите да получат някъде почивка, ако е възможно."

"В добро състояние сме, но до мача с Локомотив Авиа имаме една седмица, в която трябва да тренираме добре, да се подготвим добре и да сме ориентирани към нашата работа. Това е една поредна тренировъчна седмица, пореден микро цикъл, който трябва да направим добре. Нямам някакви специални очаквания. За да играем добре срещу всички, трябва да се представяме на всеки мач, защото видяхте какво направихме на Купата", завърши наставникът на "сините".

Снимки: Борислав Цветанов

