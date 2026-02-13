Т4 Series България стартира с 5 кръга този сезон

Първият сезон на новия картинг шампионат в България – T4 Series Bulgaria, ще включва 5 кръга, стана ясно от календара на надпреварата, публикуван тази седмица.

Първият кръг ще е на 23-24 май на писта „Пауталия“ в Кюстендил, след това идват надпреварите в Хасково (27-28 юни). За август са планирани два кръга – на 8-9 август шампионатът гостува на писта „69 Speedway“ в Драма (Гърция), а на 29-30 август идва ред на писта „Тодор Славов“ в Твърдица.

Финалът на шампионата ще е на 19-20 септември на пистата в Серес.

Организаторите на T4 Series България са предвидили още един състезателен уикенд – на 17-18 октомври, отново в Кюстендил, ще се проведат стартовете за купа „Найден Петров“.

Предстои да бъдат обявени класовете в T4 Series България – шампионатът, който дава най-добра възможност за първи стъпки в спорта и бързо развитие на пилотите.

Снимки: Sportal.bg