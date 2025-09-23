Новият картинг шампионат T4 Series България стартира догодина

Сезон 2026 ще донесе на феновете на картинга много нови емоции със старта на новия марков шампионат – T4 Series България. Днес е представянето на шампионата, като състезанията стартират следващата пролет.

T4 Series на ирландската компания Tillotson Racing е най-достъпната състезателна картинг платформа, като отделните национални шампионати се провеждат по унифицирани правила, а влизането в спорта е възможно за деца, навършили 6 години.

T4 Series включват 5 отделни класа машини, картовете се задвижват от 4-тактови двигатели, а в края на всеки сезон се организират световни финали за шампионите и най-добрите пилоти от отделните национални надпревари.

Представянето на шампионата е на картинг пистата в "Ринг мол" София, като в основата на организацията на шампионата са известните в спорта Станислав Каваримов, Александър Спиров, Йордан Савов и Люсиен Савов.

Снимки: Sportal.bg