Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Новият картинг шампионат T4 Series България стартира догодина

Новият картинг шампионат T4 Series България стартира догодина

  • 23 сеп 2025 | 19:21
  • 658
  • 0

Сезон 2026 ще донесе на феновете на картинга много нови емоции със старта на новия марков шампионат – T4 Series България. Днес е представянето на шампионата, като състезанията стартират следващата пролет.

T4 Series на ирландската компания Tillotson Racing е най-достъпната състезателна картинг платформа, като отделните национални шампионати се провеждат по унифицирани правила, а влизането в спорта е възможно за деца, навършили 6 години.

T4 Series включват 5 отделни класа машини, картовете се задвижват от 4-тактови двигатели, а в края на всеки сезон се организират световни финали за шампионите и най-добрите пилоти от отделните национални надпревари.

Представянето на шампионата е на картинг пистата в "Ринг мол" София, като в основата на организацията на шампионата са известните в спорта Станислав Каваримов, Александър Спиров, Йордан Савов и Люсиен Савов.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Задачата на Макларън в Сингапур ще е още по-лесна

Задачата на Макларън в Сингапур ще е още по-лесна

  • 23 сеп 2025 | 15:44
  • 1726
  • 0
Победите на Верстапен не притесняват Пиастри

Победите на Верстапен не притесняват Пиастри

  • 23 сеп 2025 | 15:24
  • 1402
  • 0
Прибраха ли се Леклер и Сайнц с вана?

Прибраха ли се Леклер и Сайнц с вана?

  • 23 сеп 2025 | 15:00
  • 1690
  • 0
Братът на Люис Хамилтън се спаси от пожар в колата на „Силвърстоун“

Братът на Люис Хамилтън се спаси от пожар в колата на „Силвърстоун“

  • 23 сеп 2025 | 14:47
  • 860
  • 0
Вижте отпадането на Александър Томов от рали „Дряново“

Вижте отпадането на Александър Томов от рали „Дряново“

  • 23 сеп 2025 | 14:14
  • 1210
  • 0
Николай Грязин се завръща в Европейския рали шампионат

Николай Грязин се завръща в Европейския рали шампионат

  • 23 сеп 2025 | 13:56
  • 1413
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

  • 23 сеп 2025 | 19:28
  • 14653
  • 9
Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 11079
  • 6
Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

  • 23 сеп 2025 | 18:11
  • 21180
  • 2
Съставите на Ливърпул и Саутхамптън, двама дебютанти за домакините

Съставите на Ливърпул и Саутхамптън, двама дебютанти за домакините

  • 23 сеп 2025 | 20:54
  • 77
  • 0
Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

  • 23 сеп 2025 | 19:11
  • 5184
  • 3
Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 17649
  • 35