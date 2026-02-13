Популярни
Йоана Константинова се класира за финала на двойки в Монастир

  • 13 фев 2026 | 17:36
Йоана Константинова се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Оню Чой (Република Корея) победиха на полуфиналите французойките Емма Лене и Лая Петретич с 6:1, 3:6, 10-7. Срещата продължи 77 минути.

Константинова и Чой поведоха с 9:7 точки в шампионския тайбрек и от първата си възможност затвориха мача в своя полза.

В спор за титлата утре Константинова и Чой ще играят срещу първите поставени Сапфо Сакелариди (Гърция) и Радка Зелничкова (Словакия).

По-рано днес Ива Иванова също записа успех, като се класира за полуфиналите на сингъл на турнира в Монастир.

19-годишната българка победи със 7:5, 7:6(5) петата поставена Радка Зелничкова (Словакия), а в спор за място на финала излиза срещу квалификантката Марго Маке (Франция).

