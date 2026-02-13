Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ива Иванова стигна полуфиналите в Монастир

Ива Иванова стигна полуфиналите в Монастир

  • 13 фев 2026 | 14:45
  • 151
  • 0
Ива Иванова стигна полуфиналите в Монастир

Ива Иванова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка победи петата поставена Радка Зелничкова (Словакия) със 7:5, 7:6(5). Срещата продължи два часа и 18 минути.

Това е трета поредна победа за Иванова на турнира, като във втория кръг тя елиминира водачката в схемата Хан Шъ (Китай).

Българката навакса ранен пробив пасив и след серия от три поредни гейма от 4:5 до 7:5 спечели първия сет. Иванова поведе с 5:3 във втората част и при този резултат пропусна един мачбол, след което допусна изравняване за 5:5. Сетът бе решен в тайбрек, в който българката се наложи със 7:5 точки.

За място на финала тя ще се изправи срещу квалификантката Марго Маке (Франция).

По-късно днес Йоана Константинова ще играе на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. 18-годишната българка, в тандем с Оню Чой (Република Корея), ще спори за място на финала срещу представителките на Франция Емма Лене и Лая Петретич.

Следвай ни:

Още от Тенис

Шелтън и Кецманович ще спорят за място на полуфиналите в Далас

Шелтън и Кецманович ще спорят за място на полуфиналите в Далас

  • 13 фев 2026 | 09:44
  • 417
  • 0
Оже-Алиасим и Бублик са последните четвъртфиналисти в Ротердам

Оже-Алиасим и Бублик са последните четвъртфиналисти в Ротердам

  • 13 фев 2026 | 09:31
  • 820
  • 0
Мил жест на Джокович стана "вайръл" на Евролигата

Мил жест на Джокович стана "вайръл" на Евролигата

  • 13 фев 2026 | 08:05
  • 2323
  • 0
Швьонтек и Рибакина отпаднаха в Доха

Швьонтек и Рибакина отпаднаха в Доха

  • 13 фев 2026 | 04:23
  • 2207
  • 1
Йоана Константинова достигна до полуфиналите на двойки в Монастир

Йоана Константинова достигна до полуфиналите на двойки в Монастир

  • 12 фев 2026 | 23:05
  • 728
  • 0
Димитър Кузманов: Искам да помагам и предавам знанията си тук, а не в чужбина

Димитър Кузманов: Искам да помагам и предавам знанията си тук, а не в чужбина

  • 12 фев 2026 | 21:02
  • 959
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 5553
  • 12
Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

  • 13 фев 2026 | 14:59
  • 830
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 19342
  • 38
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 13947
  • 18
Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

  • 13 фев 2026 | 14:17
  • 17393
  • 5
Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

  • 13 фев 2026 | 13:55
  • 6892
  • 1