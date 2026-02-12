Йоана Константинова достигна до полуфиналите на двойки в Монастир

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара. Българката и Оню Чой (Република Корея) победиха поставените под номер 3 Юджин Ким (Република Корея) и Цзяци Ван (Китай) с 6:2, 5:7, 10:7.

В първия си мач двете се наложиха над Виола Бедини (Италия) и Ника Хуркач (Полша) с 6:4, 6:2.

Следващите съпернички на Константинова и Чой ще бъдат представителките на Франция Емма Лене и Лая Петретич.

Две българки стартираха с победи в Монастир

Междувременно, националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова и китайката Юйцзя Хуан се отказаха от двубоя си срещу вторите поставени италианки Дженифър Руджери и Аврора Зантедески.