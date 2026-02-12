Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Йоана Константинова достигна до полуфиналите на двойки в Монастир

Йоана Константинова достигна до полуфиналите на двойки в Монастир

  • 12 фев 2026 | 23:05
  • 198
  • 0
Йоана Константинова достигна до полуфиналите на двойки в Монастир

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара. Българката и Оню Чой (Република Корея) победиха поставените под номер 3 Юджин Ким (Република Корея) и Цзяци Ван (Китай) с 6:2, 5:7, 10:7.

В първия си мач двете се наложиха над Виола Бедини (Италия) и Ника Хуркач (Полша) с 6:4, 6:2.

Следващите съпернички на Константинова и Чой ще бъдат представителките на Франция Емма Лене и Лая Петретич. 

Две българки стартираха с победи в Монастир
Две българки стартираха с победи в Монастир

Междувременно, националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова и китайката Юйцзя Хуан се отказаха от двубоя си срещу вторите поставени италианки Дженифър Руджери и Аврора Зантедески. 

Следвай ни:

Още от Тенис

Димитър Кузманов: Искам да помагам и предавам знанията си тук, а не в чужбина

Димитър Кузманов: Искам да помагам и предавам знанията си тук, а не в чужбина

  • 12 фев 2026 | 21:02
  • 463
  • 1
Алекс де Минор отстрани Стан Вавринка от турнира в Ротердам

Алекс де Минор отстрани Стан Вавринка от турнира в Ротердам

  • 12 фев 2026 | 20:01
  • 658
  • 0
Иван Иванов загуби втория си мач за деня в Португалия

Иван Иванов загуби втория си мач за деня в Португалия

  • 12 фев 2026 | 18:00
  • 922
  • 0
Ива Иванова победи първата поставена и е на 1/4-финал в Монастир

Ива Иванова победи първата поставена и е на 1/4-финал в Монастир

  • 12 фев 2026 | 16:50
  • 1392
  • 0
Иван Иванов с драматична победа в Португалия

Иван Иванов с драматична победа в Португалия

  • 12 фев 2026 | 16:30
  • 986
  • 0
Иван Иванов направи страхотен обрат на старта в Португалия

Иван Иванов направи страхотен обрат на старта в Португалия

  • 12 фев 2026 | 15:30
  • 890
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Атлетико Мадрид 4:0 Барселона, отмениха гол на гостите

Атлетико Мадрид 4:0 Барселона, отмениха гол на гостите

  • 12 фев 2026 | 22:00
  • 15870
  • 95
Брентфорд 1:1 Арсенал, домакините изравниха

Брентфорд 1:1 Арсенал, домакините изравниха

  • 12 фев 2026 | 23:00
  • 7731
  • 12
Феноменален Везенков изстреля Олимпиакос към победата срещу Цървена звезда пред погледа на Джокович

Феноменален Везенков изстреля Олимпиакос към победата срещу Цървена звезда пред погледа на Джокович

  • 12 фев 2026 | 23:18
  • 7550
  • 3
Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

  • 12 фев 2026 | 20:00
  • 53876
  • 189
По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 19:31
  • 42922
  • 57
Херо: Много съм разочарован, тези хора ще ме откажат от футбола, на ръба съм

Херо: Много съм разочарован, тези хора ще ме откажат от футбола, на ръба съм

  • 12 фев 2026 | 20:34
  • 19361
  • 55