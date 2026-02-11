Враца или Кърджали ще ликува?

Ботев (Враца) приема Арда (Кърджали) във втория четвъртфинал от Sesame Купа на България. Срещата на стадион "Христо Ботев" започва в 15:00 часа с първия съдийски сигнал на Драгомир Драганов.

От гледна точка на заряда това е четвъртфиналният мач с най-малко барут, след като жребият събра в другите двойки ЦСКА и ЦСКА 1948, Лудогорец - Левски и Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив).

И двата тима имаха труден старт след зимната пауза в шампионата - момчетата от Враца гостуваха на Левски на стадион "Георги Аспарухов", където отстъпиха с 1:3. Голът за Ботев на "Герена" вкара юношата на "сините" Мартин Петков. Арда пък имаше визита на ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски", където отново се стигна до 3:1 в полза на фаворита. Футболистите на Александър Тунчев поведоха с попадение на Атанас Кабов, но след това "армейците" достигнаха до обрат и взеха трите точки.

На пръв поглед фаворит в сблъсъка е Арда, който игра финал в турнира през 2021 година, но пък домакинското предимство е на страната на тима на Тодор Симов.

Ботев (Враца) - Арда (Кърджали)

Съдия: Драгомир Драганов

Начало: 15:00 часа

Стадион: "Христо Ботев", Враца