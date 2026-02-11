Популярни
Златният Фон Алмен: Може би след няколко години ще осъзная успеха си

Швейцарският скиор Франьо фон Алмен, който спечели титлата в супергигантския слалом за мъже и увеличи до три златните си медали от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, стана първият състезател при мъжете, взел три златни медала от една Олимпиада след Жан-Клод Кили през 1968 година. Усмивката почти не е слизала от лицето му през последните пет запомнящи се дни в Бормио, в който той се нареди сред най-великите швейцарски спортисти.

Историческо злато за Франьо фон Алмен в супергигантския слалом в Милано – Кортина
Историческо злато за Франьо фон Алмен в супергигантския слалом в Милано – Кортина

„Той има страхотна скорост в момента и прави по-малко грешки. Той е в серията на живота си“, коментира сънародникът на Фон Алмен - Марко Одермат, който спечели бронз в супергигантския слалом по-рано днес.

Самият Франьо фон Алмен заяви, че последната седмица е била „сюрреалистична“, а попитан какво означава да стане едва четвъртият скиор, спечелил три златни медала на едни игри, той отговори:

„Звучи глупаво, но всъщност не ме интересува какво пише на хартия. Наистина се опитвам да се насладя на Олимпийските игри и може би след няколко години това ще бъде важно за мен.“

Пътят на 24-годишния Фон Алмен не винаги е бил лесен. Баща му почива, когато е само на 17 години, а кариерата му е застрашена поради проблеми с финансирането. Но талантът му надделява и кариерата му тръгва нагоре през 2025 година, когато стана световен шампион в спускането.

Швейцарският треньор Рето Нидегер каза, че победата на Франьор фон Алмен в спускането в Кран-Монтана в седмицата преди Олимпийските игри е била искрата за блестящото му представяне в Бормио.

„Мисля, че победата му там определено му даде увереност“, заяви той пред агенция „Ройтерс“ и добави: „Разликата в сравнение с Марко е, че това са първите му Олимпийски игри. Все още не осъзнава какво се е случило. Подходихме към това като към нормално състезание.“

