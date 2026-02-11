Рали "Швеция" предлага най-лесния избор на гуми за сезона в WRC

След главоблъсканицата, пред която се изправиха пилотите и отборите в Световния рали шампионат (WRC) по време на рали „Монте Карло“, сега за тях предстои едно доста по-спокойно състезание от гледна точна избора на гуми.
В първия старт за сезона тимовете разполагаха с общо четири модела от гумите на Ханкук – два за сух асфалт (супер меки и меки) и два за зимни условия (с и без шипове). В рали „Швеция“ обаче корейският производител ще предостави само един единствен модел гуми, а именно гумите за сняг с големите шипове.
Тези гуми предоставят отлично сцепление в зимните условия, които очакват пилотите край Умео. Рали „Швеция“ стартира утре вечерта с първия етап на състезанието, а в сутрешните часове ще се проведе и шейкдаунът.
Снимки: Imago