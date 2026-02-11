Популярни
Оливър Солберг остава здраво стъпил на земята преди домашното си рали
Оливър Солберг остава здраво стъпил на земята преди домашното си рали

  • 11 фев 2026 | 10:06

  • 11 фев 2026 | 10:06
  • 274
  • 0

Оливър Солберг започна първия си сезон като титуляр във водещата категория на Световния рали шампионат (WRC) – Rally1 с категорична победа в рали „Монте Карло“.

Шведът доминира практически от старта до финала на състезанието, въпреки че и той не се размина без грешки в доста тежките условия, каквито не бяхме виждали от години на рали „Монте Карло“. Така Солберг ще стартира домашното си рали „Швеция“ тази седмица като лидер в шампионата, но самият той подсказа, че остава здраво стъпил на земята, върепки силното начало на сезона.

„Да стартирам домашното ми рали като лидер в шампионата, е нещо щуро, за което само съм мечтал. Чувството е невероятно, но аз все още гледам на нещата рали за рали, имам много да уча за тази кола във всяко едно състезание.

„Рали „Швеция“ винаги е било любимото ми рали. Атмосферата е страхотна със семейството и приятелите ми. Също така това са и любимите ми условия, тук можем да се забавляваме най-много с рали кола.

„Да съм първи на пътя в Швеция може би няма да е най-хубавото място винаги, но ще бъде нещо готино за мен. Може би в някои етапи аз ще имам предимство, а в други – не. Мога само да се надявам за добри условия, да дам най-доброто от себе си и да карам възможно най-бързо“, заяви Солберг.

Снимки: Imago

