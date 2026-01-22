Цървена звезда с четвърто поредно 1:0 в Лига Европа

Популярни
  • 22 яну 2026 | 22:14
Цървена звезда записа четвърта поредна победа с 1:0 в Лига Европа, след като в предпоследния кръг на надпреварата надделя с 1:0 като гост над Малмьо ФФ. Попадението реализира Василие Костов още в 16-ата минута, когато засече на далечната греда много добро ниско центриране на Марко Арнаутович. "Звездашите" вече имат 13 точки и имат реални шансове да се преборят за директно класиране на 1/8-финалите. След седмица Звезда приема Селта.

Иначе днешният успех на сръбския тим бе напълно заслужен. Малмьо, който е на предпоследно място с едва една точка от седем мача, не съумя да отправи нито един точен удар тази вечер. За шведите това бе четвърто поредно поражение в Лига Европа. Този резултат потвърди, че Малмьо отпада надпреварата още преди последния кръг.

Катай, Лучич, Юнг-Воо, Родригао и Елшник пропуснаха още куп положения за гостите, но тези пропуски не се оказаха фатални за тях.

Снимки: Imago

