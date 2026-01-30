Генк обърна отпадналия Малмьо, но остана на косъм от топ 8

Генк победи след обрат отдавна отпадналия Малмьо с 2:1 в мач от последния 8-и кръг на основната фаза на Лига Европа. Това обаче за жалост на белгийците не се оказа достатъчно за да избегнат плейофите.

Така Генк записа четвърта победа в последните си пет мача и завърши максимално близо до топ 8 – на 9-а позиция, с 16 точки, но по-лоша голова разлика от Рома. Така белгийският тим ще срещне на плейофите Динамо (Загреб) или Бран. Малмьо пък записа поредна загуба и финишира на предпоследното място с едва една спечелена точка.

Именно шведите бяха тези, които рано-рано откриха резултата. Таха Абди Али напредна и с хубав удар преодоля вратаря на домакините за 0:1. Домакините обаче постепенно намериха играта си и успяха да изравнят в края на първата част. Тогава Генк получи дузпа, която бе превърната в гол от Дан Хейманс - 1:1.

През втората част Генк натисна още повече съперника си. В 67-ата минута стражът на гостите Мелкер Елборг спаси сигурен гол, след като извади удар с глава от непосредствена близост на японеца Юния Ито, a след това топката се отби и в страничния стълб. Вратарят на Малмьо обаче нямаше какво да направи в 81-вата минута, когато големият млад гръцки талант на домакините Константинос Карецас, който се появи през втората част, го матира с чудесен прехвърлящ удар от дистанция за крайното 2:1 за Генк.

Снимки: Imago