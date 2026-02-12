Популярни
  Компани: Доволни сме от класирането на полуфинала

  • 12 фев 2026 | 05:32
Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани остана доволен от успеха с 2:0 над РБ Лайпциг на 1/4-финала за Купата на Германия. С тази победа баварците ще играят на 1/2-финал в този турнир за пръв път от 2020 година насам. Специалистът не скри задоволството си от този факт.

„Беше прагматично и зряло представяне. През първите 20 минути ни липсваше контрол и Лайпциг бяха опасни, но след това овладяхме нещата. През второто полувреме бяхме доминиращи. Доволни сме от победата и от класирането на полуфиналите. Оставаме спокойни и уверени. В турнира за Купата невинаги печелиш с 4:0 или 5:0 – винаги се случва нещо и трябва да си подготвен за всичко“, смята Компани.

Той похвали играчите си за показаното търпение и психическа устойчивост в хода на мача.

„Бяхме солидни. Момчетата запазиха самообладание. Днес Купата изглежда като най-важния турнир, а в четвъртък Бундеслигата отново ще бъде приоритет. Моята работа не е да правя класации, а да показваме кой е Байерн (Мюнхен). Нямам съмнения във физическата подготовка и приноса, който момчетата ще дадат през следващите месеци“, допълни белгиецът.

Снимки: Gettyimages

