На почивката: Байерн (Мюнхен) 0:0 РБ Лайпциг

Отборите на Байерн (Мюнхен) и РБ Лайпциг играят при резултат 0:0 на "Алианц Арена" в един от най-интересните сблъсъци от 1/4-финалите за Купата на Германия.

Венсан Компани е избрал Хари Кейн отново да води атаката, а зад гърба му ще действа Серж Гнабри. На двете крила започват Луис Диас и Майкъл Олисе, а двамата опорни халфове са Йошуа Кимих и Александър Павлович.

Оле Вернер залага на Ромуло, Антонио Нуса и Ян Диоманде в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвалд и Ксавер Шлагер.

Ole Werner's side for tonight's quarter-final clash ⚔️



Good to have you back, Casté! 🙌#FCBRBL #DFBPokal pic.twitter.com/LuvbtI7c6G — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 11, 2026

Гостите можеха да поведат още в 4-тата минута, когато Кристоф Баумгартнер прати топката във вратата на Мануел Нойер, но след преглеждане с ВАР попадението бе отменено заради тънка засада.

След това в 8-ата минута Антонио Нуса реши да опита късмета си с далечен изстрел, но той бе доста неточен.

Байерн пък бе близо до гола в 12-тата минута, когато Хари Кейн получи в наказателното поле и стреля, ударът му бе спасен, но след поредица от рикошети топката пое към вратата, като там защитник внимаваше и изчисти пред голлинията.

Натискът на домакините се засилваше, като при едно центриране вратарят Вандервоорд увисна и отново се наложи защитник да чисти пред голлинията, а впоследствие удар на Луис Диас премина над напречната греда.

В 21-вата минута Хари Кейн получи пас зад защитата и опита акробатичен шут, като не бе далеч от целта.

Шест минути по-късно Антонио Нуса се сблъска с Александър Павлович на границата на наказателното поле и поиска дузпа, но съдията бе на друго мнение.

В 37-ата минута РБ Лайпциг стигна до най-добрата си възможност до момента. Давид Раум бе изведен в наказателното поле и стреля в близкия ъгъл, но Мануел Нойер го отказа със супер спасяване.

В 45-ата минута и Мартен Вандервоордпоказа супер рефлекс, като първо спаси изстрел на Павлович, а при последвалия корнер отрази и удара с глава на Хари Кейн отблизо.