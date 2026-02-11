Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. На почивката: Байерн (Мюнхен) 0:0 РБ Лайпциг

На почивката: Байерн (Мюнхен) 0:0 РБ Лайпциг

  • 11 фев 2026 | 22:22
  • 1687
  • 2
На почивката: Байерн (Мюнхен) 0:0 РБ Лайпциг

Отборите на Байерн (Мюнхен) и РБ Лайпциг играят при резултат 0:0 на "Алианц Арена" в един от най-интересните сблъсъци от 1/4-финалите за Купата на Германия.

Венсан Компани е избрал Хари Кейн отново да води атаката, а зад гърба му ще действа Серж Гнабри. На двете крила започват Луис Диас и Майкъл Олисе, а двамата опорни халфове са Йошуа Кимих и Александър Павлович.

Оле Вернер залага на Ромуло, Антонио Нуса и Ян Диоманде в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвалд и Ксавер Шлагер.

Гостите можеха да поведат още в 4-тата минута, когато Кристоф Баумгартнер прати топката във вратата на Мануел Нойер, но след преглеждане с ВАР попадението бе отменено заради тънка засада.

След това в 8-ата минута Антонио Нуса реши да опита късмета си с далечен изстрел, но той бе доста неточен.

Байерн пък бе близо до гола в 12-тата минута, когато Хари Кейн получи в наказателното поле и стреля, ударът му бе спасен, но след поредица от рикошети топката пое към вратата, като там защитник внимаваше и изчисти пред голлинията.

Натискът на домакините се засилваше, като при едно центриране вратарят Вандервоорд увисна и отново се наложи защитник да чисти пред голлинията, а впоследствие удар на Луис Диас премина над напречната греда.

В 21-вата минута Хари Кейн получи пас зад защитата и опита акробатичен шут, като не бе далеч от целта.

Шест минути по-късно Антонио Нуса се сблъска с Александър Павлович на границата на наказателното поле и поиска дузпа, но съдията бе на друго мнение.

В 37-ата минута РБ Лайпциг стигна до най-добрата си възможност до момента. Давид Раум бе изведен в наказателното поле и стреля в близкия ъгъл, но Мануел Нойер го отказа със супер спасяване.

В 45-ата минута и Мартен Вандервоордпоказа супер рефлекс, като първо спаси изстрел на Павлович, а при последвалия корнер отрази и удара с глава на Хари Кейн отблизо.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Съндърланд 0:0 Ливърпул, без положения пред двете врати

Съндърланд 0:0 Ливърпул, без положения пред двете врати

  • 11 фев 2026 | 22:35
  • 1943
  • 2
Консейсао има интерес към работата в Марсилия

Консейсао има интерес към работата в Марсилия

  • 11 фев 2026 | 20:57
  • 1227
  • 0
Манчестър Сити 3:0 Фулъм, начало на второто полувреме

Манчестър Сити 3:0 Фулъм, начало на второто полувреме

  • 11 фев 2026 | 22:42
  • 3009
  • 5
По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

  • 11 фев 2026 | 20:31
  • 4019
  • 1
Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

  • 11 фев 2026 | 20:13
  • 1293
  • 0
Ал-Насър спечели и третия си мач без Кристиано Роналдо

Ал-Насър спечели и третия си мач без Кристиано Роналдо

  • 11 фев 2026 | 20:07
  • 2509
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 135044
  • 809
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 99200
  • 91
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 15324
  • 8
Съндърланд 0:0 Ливърпул, без положения пред двете врати

Съндърланд 0:0 Ливърпул, без положения пред двете врати

  • 11 фев 2026 | 22:35
  • 1943
  • 2
Манчестър Сити 3:0 Фулъм, начало на второто полувреме

Манчестър Сити 3:0 Фулъм, начало на второто полувреме

  • 11 фев 2026 | 22:42
  • 3009
  • 5
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 17344
  • 72