Катя Дафовска: Лора тепърва започва

Легендата на българския биатлон Екатерина Дафовска беше изключително щастлива след историческия медал, спечелен от Лора Христова в индивидуалния старт в Милано - Кортина 2026. Именно Дафовска награди състезателката ни, грабнала бронза.

"Направо сме на седмото небе, не беше това да се случи още на първия старт", започна Дафовска пред Sportal.bg. "И поздравления за Лора, за екипа, за абсолютно всички! Виках, бях малко преди стрелбището, на около 100 метра. И всички тръпнахме, следяхме. Просто много добре тръгнаха и на ски, и с бягането. И най-вече тя беше много спокойна в стрелбата. Това е професионализъм – 4 от 4.

Аз си пожелах медал, защото и миналата година на Световното пак ме бяха сложили да награждавам. Точно Милена, когато стана масовият старт. И снощи ми казаха: „Кати, утре ти ще награждаваш на 15 километра, защото това е твоята дисциплина“.

Лора е талант. Лорчето показва, че има още много какво да очакваме от нея. Този медал може би е, как да го кажем, криле за други класирания. Кариерата ѝ тепърва започва, предстоят още олимпиади, но това, което направи днес, ще се помни.

Аз толкова ѝ се радвах, че не помня какво съм ѝ казала. На стълбичката ѝ казах „поздравления“ и „браво, хубавицата ми“, защото тя е най-хубава на стълбичката.

Този медал дава много неща. Сигурност, че са работили правилно, защото имаше доста колебания преди самата Олимпиада, дори относно треньорите. А сега това е потвърждение, че и програмата на Пихлер работи, защото съм сигурна, че Лора изпълнява всичко. Всички ще имат криле за следващите стартове и очаквам да се отпуснат малко повече. И Милена да се успокои, защото и тя е в много добра форма.

Нека да си мечтаем за повече. Мъжете също не са толкова зле. Ако Благой погледне вчерашното си участие – с 1 наказателен изстрел по-малко щеше да излезе в 15-ото или дори в 11-тото място. Така че няма място за притеснение. Той казва, че само медалите го интересуват. Чакайте. Първо трябва да стъпиш на световно първенство, на световна купа, и след това да мечтаеш. Не се скача от юношеско състезание директно на олимпийски медал. Трябва да сме доволни.

Дай Боже пак да имам такова награждаване. Аз съм тук до края, до масовия старт съм тук.

Бих посъветвала всички в отбора се успокоят и да покажат това, което могат на следващите стартове, защото имат още – спринт, преследване, масов старт. Лора със сигурност вече влиза в масовия старт. Това са шансове. И не е като в сноуборда – един старт и това е. Тук имаме шансове.

Нека да не напрягаме допълнително спортистите. Това, което в момента от 20-членната делегация направиха нашите спортисти с два бронза, трябва да сме благодарни. На Зимна олимпиада, знаете, през 20 години печелим по един медал. Не е всяка Олимпиада. Така че правителството трябва да си помисли за зимните бази – не само да мисли, а и да действа.