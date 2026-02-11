Милена Тодорова: Надявам се в следващите дисциплини да се справя по-добре

Милена Тодорова говори пред български журналисти непосредствено след края на женския биатлон на 15 километра на зимната Олимпиада в Милано-Кортина. Българката се класира 59-та, но споделя, че е щастлива, тъй като нейната съотборничка от националния отбор, Лора Христова, се пребори за бронзовия медал.

"Много хубаво състезание, след като Лора спечели медал! Много съм щастлива, че участвам на Олимпиада, в която българите правят нещо невероятно! След години ще бъде един страхотен спомен"

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

“За съжаление, аз също очаквах повече от себе си. Така е в спорта. В индивидуалните състезания е много важно да стреляш чисто, тъй като едно наказание е една минута. При мене е повече напрежението и не успявам да се преборя с него. Надявам се в следващите дисциплини да е по-добре”

Тодорова допусна пет грешки в четирите си стрелби по-рано днес. За българските медии тя сподели, че е в добро здравословно състояние и е готова да преследва по-високи на останалите дисциплини от Игрите в Милано-Кортина.

“Вече съм добре. Доста време загубих, докато намерим причините за моето здравословно състояние. След това прекарах по-дълго време с лечение на антибиотици. Но вече съм добре. Дори и да има лоши стартове, ако правиш това, което правиш обикновено и ти се получават, просто трябва да ги следваш"