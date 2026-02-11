Президентът на БФ Биатлон: До последно тръпнех и за сребро

Президентът на Българска федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев изрази радостта си от историческия бронзов медал на Лора Христова от индивидуалната дисциплина на Олимпийските игри в Милано - Кортина.

"Когато го усетих, до последно тръпнех и се надявах и на сребро", каза Фурнаджиев. "Беше за мъничко и, както знаете, французойката направи две грешки в стрелбата, но със страхотно бягане успя да навакса тези две минути. Затова сме с бронзов медал, но важното е, че имаме медал.

Както го казваме – къде се чука и къде се пука отдолу, очаквахме ритъм. Аз лично да, следя я от доста време и знам, че може много, даже в лична кореспонденция. Миналата година още ѝ написах, че тя може много повече от това, което даваше тогава, и че се надявам да си повярва и да даде този резултат.

Знаете ли, радваме се тук на този медал. Вчера няма как да подминем този въпрос, а с Благой Тодев открехнахме някакви проблеми. Не знам как да го кажа. Слушах го внимателно. Просто да не търсим под вола теле – това ще ви кажа.

Отборът е сплотен. Да, Благой е недоволен от това, че е боледувал, че според него не е възстановен, но за мен той е напълно възстановен, тъй като вчера, ако не беше направил две грешки в стрелбата, щеше да завърши 11-ти. От 11-то до първо място не е толкова далече.

Така че той е възстановен. Пак казвам – въпросът е да си повярват. Подготвени са всички, могат много повече от това, което показват. Аз знам какво е състоянието и затова ви казвам, че отборът е изключително подготвен – както мъже, така и жени. Въпросът е да вярват в собствените си сили. В това, което могат.

Федерацията е недофинансирана през последните години. Аз със собствени средства и с приятели осигурявам голяма част от бюджета. Но сме много далеч от това, което имат водещите нации в този спорт.

Затова още по-сладък е този медал, тъй като, от гледна точка на… Вие знаете, ако погледнете тук тировете с метеорологични станции, с ваксите вътре, с машини за структуриране на ските – ние всичко това го нямаме. Така че този медал тежи още повече", завърши Фурнаджиев.