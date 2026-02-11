Подготвя се важна промяна в плейофите на Чемпиъншип за промоция в Премиър лийг

Английската футболна лига (EFL) сериозно обмисля да разшири плейофите на Чемпиъншип за промоция в Премиър лийг от четири на шест отбора, съобщава „Скай Спортс“.

Клубовете от EFL ще участват в извънредно събрание на 5 март, в което ще бъде гласуван новият формат. Според „Скай“ повечето отбори ще подкрепят идеята, като е необходимо 13 от 24-те клуба от Чемпиъншип да гласуват с „да“, както и мнозинство от 37 от 72-те в трите нива на английския футбол, управлявани от EFL.

The end-of-season play-offs in the Championship are likely to include six teams for the first time from next season, with League One and League Two following in the coming years 🚨 pic.twitter.com/hCNBsEnzWQ — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 11, 2026

Във Висшата лига обаче има опасения, че това ще навреди на качеството на футбола. С новата система отбор, който е завършил на 8-а позиция в Чемпиъншип, би могъл да спечели промоция към елитната дивизия в страната.

Настоящият формат включва четирите тима, завършили между третото и шестото място, в Чемпиъншип и Лига 1, докато в Лига 2 тимовете между четвърто и седмо място влизат в спора за места в горната дивизия.

NEW: All 72 EFL clubs will vote on a radical shakeup to the Championship play-offs, expanding the format to six teams



More ⬇️https://t.co/jsu42sTBOk pic.twitter.com/WCZmB9cUsC — Mirror Football (@MirrorFootball) February 10, 2026

Ако системата бъде приета, в края на сезона ще бъде включен нов рунд, в който завършилият на петото място ще изиграе пряк елиминационен двубой срещу осмия, както и шестия срещу седмия. Победителите от тези двубои ще се изправят срещу третия и четвъртия за място в обичайния финал на плейофите на Уембли.

При успешно въвеждане на новия формат, в следващите години се очаква той да бъде приет и в третото и четвъртото ниво на английския футбол.

Според „Скай Спортс“ Футболната асоциация на Англия (ФА) вече е обявила подкрепата си за нововъведенията.