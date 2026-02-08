Популярни
Борнемут ще купи испанец от Милан, Реал Мадрид също ще получи пари

  • 8 фев 2026 | 17:40
  • 911
  • 0

От Борнемут ще задържат за постоянно десния халф-бек Алехандро Хименес, който играе като преотстъпен от Милан, съобщават Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо.

В сделката между двата клуба е включена опция за закупуването на младежкия национал на Испания, която автоматично се е активирала вчера с участието му при ремито 1:1 с Астън Вила. Така през лятото Борнемут ще бъде задължен да плати на Милан 19,5 млн. евро, а също така са договорени още 5,3 млн. под формата на бонуси. Половината пари обаче ще отидат в касата на Реал Мадрид заради трансфера, с който “росонерите” купиха 20-годишния играч през лятото на 2024-та след края на наема му при тях.

За “черешките” Хименес е записал общо 23 мача, в които има един гол и една асистенция.

Снимки: Gettyimages

