  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  Бетис си отмъсти на Атлетико и разби мечтите на столичани

Бетис си отмъсти на Атлетико и разби мечтите на столичани

  • 8 фев 2026 | 21:45
  • 329
  • 0
Бетис си отмъсти на Атлетико и разби мечтите на столичани

Броени дни след тежката загуба с 0:5 като домакин за Купата на краля отборът на Бетис взе реванш срещу Атлетико Мадрид, надигравайки “рохибланкос” с 1:0 като гост в мач от Ла Лига. Антони реализира единствения гол в 28-ата минута, когато хвана неподготвен вратаря Ян Облак.

Този резултат означава, че Атлетико на практика губи всякакви шансове да се бори за титлата, защото след 23 кръга вече е на 13 точки от лидера Барселона.

Футболистите от Севиля бяха отстъпили с 0:2 и в първата среща между двата отбора за първенство през есента, но сега вече си бяха научили урока и с много прагматична игра стигнаха до своето.

Много силен двубой изнесе централният защитник на Бетис Диего Йоренте, който успя да спре нападателите на Диего Симеоне. В 74-ата минута обаче Йоренте неволно насочи топката в собствената си мрежа за гол, който трябваше да изравни резултата. Последва обаче намеса на ВАР, след което беше преценено, че при атаката е имало засада на Антоан Гризман, когото Йоренте се опита да блокира, като съответно попадението не беше зачетено.

С тези три точки играчите на Мануел Пелегрини се утвърдиха на петата позиция и ще продължат да гледат и към място в топ 4.

Иначе пред Атлетико сега предстои нов сериозен тест - домакинство срещу Барселона в четвъртък в първи мач от полуфиналите за купата.

