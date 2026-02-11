Бесният Росиниър: Изключихме за 6 минути и подарихме точката на Лийдс

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър изрази огромното си разочарование след равенството 2:2 с Лийдс в мач от междинния 26-и кръг в Премиър лийг. Неговият тим водеше с 2:0, но изпусна победата.

„Шест минути. Изключихме за шест минути. Имахме пълен контрол над мача“, заяви Росиниър.

„Не ми се говори за футбол. Ако искаме да станем по-силни и да постигнем това, което според мен можем, трябва да направим всичко възможно, за да сме концентрирани през всичките 90 минути. Това е всичко“, добави той.

„Съкрушен съм, защото на моменти показвахме великолепен футбол и трябваше да вземем трите точки. Но заради два епизода това не се случи. В мач, който трябваше да спечелим, ние дадохме на Лийдс една точка, подарихме им я“, каза още разочарованият Росиниър.

