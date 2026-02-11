На "Герена" отново няма ток

"Левскари,

Подаването на ток в района на стадион "Георги Аспарухов" е преустановено. Причината за това са продължаващите ремонтни дейности вследствие на аварията преди двубоя с Ботев Враца. По тази причина днес, 11 февруари, официалният клубен магазин, както и билетната каса пред Сектор "А", няма да работят.

Очакваме Ви отново утре с нормално работно време от 10:00 до 19:14 часа.

Извиняваме се за причиненото неудобство", съобщиха от "Герена".