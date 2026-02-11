Популярни
Филипов надъхва Ботев с голяма премия при разгром над Локо (Пд)
Филипов надъхва Ботев с голяма премия при разгром над Локо (Пд)

  • 11 фев 2026 | 09:31
  • 1335
  • 9
Филипов надъхва Ботев с голяма премия при разгром над Локо (Пд)

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов се размечта за рекордна победа със 7 гола разлика срещу вечния съперник Локомотив. Двата отбора се изправят един срещу друг в четвъртфинал за Купата на България, който е утре (12 февруари) от 18,00 часа на "Лаута".

Бизнесменът продължи изключителната си активност във Фейсбук, като освен традиционните коментари в личния си профил, сега публикува интересно мнение в една от големите "жълто-черни" групи в социалната мрежа.

Ето го и призива, който бе направен от Илиян Филипов в групата "Колежа 24/7":

"Скъпи Ботевисти,

Кампанията с виртуалните билети върви значително под очакванията. Казвам го директно и честно, защото този мач е изключително важен за Ботев.

Това не е просто поредна среща. Това е мачът, който трябва ясно да покаже, че Ботев се изправи, израсна и се спаси въпреки всичко, което ни се случи през последните години. Въпреки натиска, въпреки ударите, въпреки опитите да бъдем пречупени.

Апелирам към всички вас - нека подкрепим момчетата на терена така, както само Ботев може. Ако не сме всички на стадиона, имаме друг начин да покажем сила, вяра и единство.

Затова поемам личен ангажимент и го заявявам публично:

Обявявам премия от 10 000 евро за всеки гол разлика срещу отбора зад ВСИ.

От сърце си пожелавам, с вяра и увереност, нашите момчета да вземат голяма премия от този мач.

Най-много би ми харесала сумата 70 000 евро.

И го казвам напълно искрено - с огромно удоволствие ще платя тези пари, ако Ботев покаже на терена какъв отбор е и кой стои зад него".

