Ботев към своите фенове: Ще ни провокират, но не се поддавайте!

От Ботев (Пловдив) отправиха призив към своята публика да не се поддава на провокации и опити за конфликти по време на утрешното дерби на Пловдив с Локомотив. Мачът на „Лаута“ е ¼-финал от турнира за Купата на България.

"Ботевисти,

Утре ни предстои дерби срещу Локомотив Пловдив. Това е мач с огромен заряд, но и с огромна отговорност. Дербитата се печелят не само на терена, а и по трибуните – с поведение, достойнство и самоконтрол.

Призоваваме ви ясно и категорично:

Първо – не се поддавайте на провокации. Ще има опити за напрежение, за изкарване извън равновесие, за създаване на изкуствени конфликти. Нашият отговор трябва да бъде дисциплина и хладнокръвие.

Второ – защитавайте името на ПФК Ботев Пловдив с поведение, което отговаря на историята и мащаба на клуба. Всеки от вас представлява емблемата, цветовете и поколенията ботевисти преди нас.

Трето – не хвърляйте предмети по терена. Това вреди единствено на отбора. Санкциите, глобите и наказанията не удрят никого другиго – удрят Ботев. Нашата битка е футболна, не хаотична.

Четвърто – не падайте на нивото на противниковата публика. Класата се доказва в напрегнати моменти. Ние не сме там, за да отговаряме на обиди, а за да подкрепим нашите момчета до последната секунда.

Ние вярваме във вас. Вярваме, защото през годините сте доказвали, че когато Ботев е под натиск, ботевистите застават най-силно зад него. Заедно можем всичко – на терена и по трибуните.

Утре играем не просто за победа. Играем за чест, за име, за полуфиналите.

Напред към полуфиналите!".