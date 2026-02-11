Популярни
  Илиян Филипов подхвана и Наско Сираков

Илиян Филипов подхвана и Наско Сираков

  • 11 фев 2026 | 09:27
  • 302
  • 0
Илиян Филипов подхвана и Наско Сираков

Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов продължи традицията да изразява мнение в личния си профил във Фейсбук. Бизнесменът не пропусна възможността да атакува своя опонент от вечния съперник Локомотив - Христо Крушарски.

Този път обаче Филипов подхвана и собственика на Левски Наско Сираков.

"Смяната на часа на пловдивското дерби най-вероятно е направена, за да може Ракетчика да го гледа в адекватно състояние. След 18:00 това не е гарантирано. Проблемът е, че футболният календар не би трябвало да се съобразява с лични режими, а с правила, фенове и здрав разум". Това написа Филипов и публикува към текста снимка на Христо Крушарски.

Логично под поста последваха десетки коментари, като един от привържениците се обърна към Филипов със следното:

"Кажи нещо оригинално и смешно и за Наско Сираков.....Да бъде наистина мъжко...“.

Големият шеф в Ботев не пропусна да отговори и на него:

"Те неговите фенове го показват всеки мач. Наско взима огромна заплата от Левски. Там е разликата между нас с Крушарски и него. Ние само даваме, а Сирачето си граби от любимия клуб“, написа Илиян Филипов.

