Марсилия обмисля раздяла с Де Дзерби

  Марсилия
  • 29 яну 2026 | 21:09
Роберто Де Дзерби може да бъде уволнен от Марсилия, след като не успя да достигне до елиминационната фаза на Шампионската лига, съобщава RMC Sport. Бъдещето на 46-годишния италианец в клуба е под въпрос, след като представянето на състава е колебливо в последните седмици.

В последния, осми кръг от общата фаза, френският отбор загуби с 0:3 от Брюж. Марсилия завърши на 25-о място в таблицата с 9 точки, въпреки че можеше да завърши на 24-та позиция, пред Бенфика, и да се класира за плейофите, ако не беше драмата в Лисабон. Вратарят на португалците Анатолий Трубин се разписа в последните секунди с глава за успех с 4:2 над Реал Мадрид.

Ръководството на ОМ в момента сериозно обмисля раздялата с Де Дзерби. Италианецът е начело на Марсилия от юли 2024 година.

В Лига 1 отборът от “Велодром” е на трето място в таблицата с 38 точки след 19 кръга.

Снимки: Gettyimages

