Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Задава се криза в Марсилия, спортният директор е на дузпада, бъдещето на Де Дзерби под въпрос

Задава се криза в Марсилия, спортният директор е на дузпада, бъдещето на Де Дзерби под въпрос

  • 10 фев 2026 | 17:49
  • 439
  • 0

Тежкото поражение на Марсилия с 5:0 от ПСЖ в голямото дерби на Франция през уикенда може да доведе до сътресения и промени в клуба, съобщава местното издание “Прованс”. Вестникът споделя, че негови източници на “Велодром” са информирали за скорошна раздяла със спортния директор Бехди Бенатия, за което намекна самият той още в неделя. Мароканецът е влошил отношенията си със собственика на клуба Пабло Лонгория в последно време, което също вероятно ще ускори напускането на Бенатия.

Хора по високите етажи на отбора са изразили недоволство не само от видяното в тази среща, но и цялостно от представянето на тима през тази кампания. Това е породило сериозни въпросителни и към треньора на тима Роберто Де Дзерби. Въпреки сериозните инвестиции в Марсилия от страна на Лонгория, тимът се намира едва на четвъртата позиция в момента и е зад тимове като Ланс и Лион, които изградиха тимовете си с много по-малко средства.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

  • 10 фев 2026 | 16:59
  • 7177
  • 4
Мениджърът на Съндърланд: Мачът с Ливърпул е възможност за печелене на точки

Мениджърът на Съндърланд: Мачът с Ливърпул е възможност за печелене на точки

  • 10 фев 2026 | 16:49
  • 772
  • 0
Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

  • 10 фев 2026 | 16:37
  • 1170
  • 0
Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

  • 10 фев 2026 | 16:24
  • 1764
  • 1
Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

  • 10 фев 2026 | 16:16
  • 3193
  • 0
Манчестър Сити започва реновация на "Етихад", ще продават абонаменти за спортен бар

Манчестър Сити започва реновация на "Етихад", ще продават абонаменти за спортен бар

  • 10 фев 2026 | 16:09
  • 763
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 ЦСКА 1948, играч на домакините разби с лакът устата на съдията

ЦСКА 1:0 ЦСКА 1948, играч на домакините разби с лакът устата на съдията

  • 10 фев 2026 | 18:54
  • 39427
  • 110
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 14526
  • 25
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 27664
  • 69
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 15008
  • 11
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 22454
  • 17
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 9395
  • 3