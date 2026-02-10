Задава се криза в Марсилия, спортният директор е на дузпада, бъдещето на Де Дзерби под въпрос

Тежкото поражение на Марсилия с 5:0 от ПСЖ в голямото дерби на Франция през уикенда може да доведе до сътресения и промени в клуба, съобщава местното издание “Прованс”. Вестникът споделя, че негови източници на “Велодром” са информирали за скорошна раздяла със спортния директор Бехди Бенатия, за което намекна самият той още в неделя. Мароканецът е влошил отношенията си със собственика на клуба Пабло Лонгория в последно време, което също вероятно ще ускори напускането на Бенатия.

Хора по високите етажи на отбора са изразили недоволство не само от видяното в тази среща, но и цялостно от представянето на тима през тази кампания. Това е породило сериозни въпросителни и към треньора на тима Роберто Де Дзерби. Въпреки сериозните инвестиции в Марсилия от страна на Лонгория, тимът се намира едва на четвъртата позиция в момента и е зад тимове като Ланс и Лион, които изградиха тимовете си с много по-малко средства.

Снимки: Gettyimages