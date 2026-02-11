Конте скочи на съдийството

Треньорът на Наполи Антонио Конте обясни гнева си към съдията след отпадането от Комо след дузпи на 1/4-финалите за Купата на Италия, но най-вече изрази недоволство от кризата с контузени играчи.

Срещата стадион „Диего Армандо Марадона“ беше съпътствана и от сериозни противоречия. В 50-ата минута Хакобо Рамон имаше късмет да не получи втори жълт картон за нарушение срещу Расмус Хойлунд на границата на наказателното поле. Дори първият картон на Рамон предизвика гняв край тъчлинията, тъй като според някои нарушението му срещу Хойлунд е заслужавало директен червен картон.

„Нека не говорим постоянно за съдиите, защото винаги ще има някой, който се оплаква. Със сигурност сезонът не е добър за съдиите и за ВАР. Надявам се да намерят начин да подобрят ситуацията. Факт е, че всички се оплакват – треньори, играчи и фенове. Спортът трябва да се развива и да се подобрява. Точно както ние подобряваме отборите си, така и Роки трябва да подобри своите съдии и ВАР специалисти", коментира Конте.

„Поздравявам момчетата, защото със сигурност не беше лесно да се изправим срещу отбора на Комо в пълен състав, който беше почивал 10 дни“, продължи опитният специалист.

„Мога само да похваля тези играчи, защото надскачаме настоящия си потенциал. Разполагаме с много малко ресурси, които просто не отговарят на амбициите, които трябваше да имаме за този сезон", добави Конте.

Той се ядоса на въпрос дали Наполи ще има сили да остане в борбата за титлата, като каза, че предвид многото кадрови проблеми е нелепо да се очаква от отбора да се справи с конкурентите си.

