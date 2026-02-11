Манчестър Сити посреща една от любимите си жертви

Манчестър Сити ще посрещне Фулъм в мач от междинния 26-и кръг в Премиър лийг. Двубоят ще започне в 21:30 часа на стадион "Етихад" и ще бъде ръководен от главния съдия Пол Тиърни. "Гражданите" са амбицирани да продължат гонитбата с водача Арсенал и нямат право на грешна стъпка срещу "котиджърс".

Манчестър Сити заема второто място в класирането с 50 точки, като отборът има голова разлика от 51 вкарани и 24 допуснати гола. "Гражданите" са в отлична позиция да атакуват върха, като победа в този двубой би им дала допълнителен тласък в борбата за титлата. Те са вторият най-силен домакин в лигата с 29 от възможни 36 точки на собствен терен.



Фулъм се намира на 10-а позиция с актив от 34 точки и голова разлика 35:27. Лондончани са на безопасно разстояние от зоната на изпадащите, но и далеч от местата, даващи право на участие в европейските турнири. Като гост тимът е стигнал до 11 точки през сезона.

Манчестър Сити пристъпва към този двубой в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Гражданите" обърнаха Ливърпул като гост с 2:1 през уикенда, а преди това надделяха над Нюкасъл с 3:1 за "Карабао Къп". Отборът на Пеп Гуардиола завърши наравно 2:2 с Тотнъм в първенството, а преди това записа победа с 2:0 над Галатасарай в Шампионската лига и със същия резултат срещу Уулвърхамптън в Премиър лийг.



Фулъм показва колебливи резултати с две победи и три загуби в последните си пет срещи. "Котиджърс" загубиха последните си два мача в първенството – с 1;2 срещу Евертън и с 2:3 срещу Манчестър Юнайтед. Преди това отборът на Марко Силва победи Брайтън с 2:1 в Премиър лийг, загуби от Лийдс с 0:1 и елиминира Мидълзбро с 3:1 за ФА Къп.

Манчестър Сити е с няколко сериозни отсъствия преди мача днес. Отборът няма да може да разчита на Матео Ковачич, Жереми Доку, Джон Стоунс и Йошко Гвардиол, които са контузени. Под въпрос са Савиньо и Абдукодир Хусанов, като решението за тяхното включване ще бъде взето непосредствено преди срещата. Въпреки тези липси, Пеп Гуардиола разполага с достатъчно качествени играчи, включително голмайстора Ерлинг Холанд, който се очаква да бъде основна заплаха за вратата на гостите.



При Фулъм Марко Силва няма да може използва Саша Лукич и Том Кеърни, които са контузени. Ключова фигура за гостите се очаква да бъде норвежкият полузащитник Сандер Берге. Раул Хименес ще води атаката на лондончани, подкрепен от креативните полузащитници Емил Смит Роу и Самуел Чуквуезе.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 2 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с драматична победа за Манчестър Сити с 5:4 като гост. Преди това, на 25 май 2025 г., "гражданите" победиха Фулъм с 2:0 отново като гост.

В последните пет срещи между двата отбора Манчестър Сити има пълно превъзходство с пет победи, като е отбелязал впечатляващите 19 гола срещу 7 за Фулъм.

Снимки: Gettyimages